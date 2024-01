Jovem ex-Benfica reforça Vitória

O V. Guimarães oficializou a contratação de Marcos Zambrano, avançado ex-Benfica.

O jovem norte-americano de 19 anos assinou até 2027 com o clube minhoto.

Zambrano vai começar pela equipa B do Vitória, mas não esconde a ambição.

"Vou agarrar esta oportunidade com todas as minhas forças. Quero muito ter sucesso em Portugal e o Vitória será um ótimo clube para isso. Espero ter aqui o mesmo êxito que tive no Philadelphia Union, onde fui o melhor marcador jovem", referiu.

Na primeira metade da época, Marcos Zambrano participou em seis jogos da equipa revelação dos encarnados e numa partida da equipa B.