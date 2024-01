Benfica goleia detentor da Taça de Portugal

O Benfica goleou o Famalicão, por 6-0, em mais uma eliminatória da Taça de Portugal de futebol feminino.

Os tentos das encarnadas foram apontados por Lúcia Alves, que bisou, Jéssica Silva, Marie Alidou, Andrea Falcón e Lara Martins.

De recordar que o Famalicão é o atual detentor da Taça de Portugal.

Também este domingo, o Sp. Braga derrotou o Marítimo, por 2-1, com reviravolta, e avança para os quartos de final.

Érica Costa marcou primeiro para as insulares, mas as arsenalistas viraram o jogo com tentos de Bia Meio-metro e Carolina Mendes.



Já no sábado, o Sporting também tinha carimbado o passaporte para a próxima eliminatória da prova rainha com uma goleada das antigas: 8-0 contra o Albergaria.

Outros jogos:

V. Guimarães - Cadima, 14h30

Valadares Gaia - Boavista, 15h00

Racing Power - Torreense, 15h00

Damaiense - Ouriense, 15h00

24 de janeiro



Lank Vilaverdense - Gil Vicente, 14h00