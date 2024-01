V. Guimarães. Nélson da Luz emprestado para a China

O Vitória de Guimarães oficializou o empréstimo de Nélson da Luz ao Qingdao West Coast, da China.

“O futuro de Nélson da Luz vai passar pelo futebol chinês. Interessado em garantir os serviços do extremo de 25 anos, o Qingdao West Coast encetou conversações com a SAD do Vitória Sport Clube e os dois clubes acertaram um empréstimo válido por um ano, com opção de compra do passe”, lê-se na nota do clube minhoto.

Também o treinador dos vimaranenses, Álvaro Pacheco, confirmou a saída do extremo angolano: “O Nélson da Luz, por decisão dele, quis avançar para um desafio diferente. Fico triste, mas também tenho de aceitar a decisão dos atletas.”

Esta época, Nélson da Luz somava um golo em 19 jogos pelo Vitória.