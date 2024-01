Tiago Aguiar. Vitória do FC Porto “não merece contestação”

O treinador adjunto do Moreirense, Tiago Aguiar, considera que a vitória do FC Porto (5-0) “não merece contestação”, mas lembra que até aos 70 minutos o guarda-redes “faz uma defesa”.

“O FC Porto é extremamente eficaz. Quando sofremos o 2-0 mexemos na equipa para dar criatividade e alguma frescura para entrarmos dentro do jogo. Sofremos cinco golos e um foi em organização do FC Porto: duas perdas de bola, uma bola parada e este último golo do FC Porto é a prova disso”, refere.

O técnico dos cónegos não tem dúvidas: esta derrota pesada no Dragão “não vai” abalar o Moreirense.

“É um orgulho muito grande o que fazemos diariamente. Temos 29 pontos e está a começar a segunda volta. Podem contar com um Moreirense muito forte. Claro que a segunda volta se calhar mais ter o triplo da dificuldade da primeira. Muito mérito dos nossos jogadores, porque criaram esse respeito”.

O FC Porto goleou o Moreirense, por 5-0, a maior vitória da temporada.