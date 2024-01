Moreirense visita o Porto "mais forte da época"

O treinador do Moreirense, Rui Borges, afirmou que os minhotos "só têm a ganhar" e nada a perder diante do FC Porto "mais forte da época", em partida da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol

Agradado com a "fase de jogos muito competitivos" em perspetiva, que incluem como adversários os dragões, o Sporting de Braga e o líder Sporting nas primeiras cinco jornadas da segunda volta, o técnico da equipa da vila de Moreira de Cónegos disse que os seus jogadores têm "muito a ganhar" quando a pressão "está do lado de quem luta para ser campeão".

"Temos de desfrutar do jogo dentro da nossa organização, do nosso caráter. Temos de jogar com alegria, mas com a responsabilidade inerente ao jogo. Os jogadores não sentem tanta pressão [frente a candidatos ao título]. Só têm a ganhar. E, como temos uma equipa jovem, os jogadores entram motivadíssimos para estes jogos", referiu, na antevisão à partida marcada para as 20:30 de sábado, no Porto.

O treinador pediu, por isso, aos seus atletas para serem "equilibrados em todos os momentos do jogo", característica que, a seu ver, mais distinguiu o Moreirense na primeira volta, e para estarem preparados para "momentos de contra-ataque", frente a um adversário que os vai obrigar a jogar num "bloco mais baixo", até por viver "uma fase muito boa".

"O FC Porto está numa fase coesa. Em termos dos momentos do jogo, está muito mais equilibrado em todos eles, com as novas dinâmicas que introduziu. Este é o FC Porto mais forte da época. Espera-nos um jogo difícil, num ambiente difícil", vincou.

Depois de apresentar uma equipa sem pontas de lança frente ao Estoril Praia (triunfo 'cónego' por 3-1), na 17.ª jornada, face às gripes que afetaram Matheus Aiás e Rodrigo Macedo, Rui Borges confirmou que essa dupla já está disponível para a visita ao Estádio do Dragão, assim como Vinicius Mingotti, um dos quatro reforços de inverno.

O timoneiro do sexto classificado da I Liga, com 29 pontos, comentou, aliás, a contratação do ponta de lança brasileiro de 24 anos, "um jogador de presente e de futuro", assim como as de Miguel Rebelo, médio de 20 anos recrutado ao Caldas também "a pensar no futuro", e Castro, médio oriundo do Sporting de Braga que acrescenta experiência, aos 35 anos.

"É um jogador muito à imagem da equipa técnica e do clube, muito competitivo, que equilibra o grupo pela sua experiência. Vai ser muito importante nesta época e meia", frisou.

Embora o principal objetivo dos vimaranenses a curto prazo seja o de atingir os 34 pontos, 'fasquia' estimada como necessária para a manutenção, Rui Borges assumiu que gostaria de uma segunda volta "tão boa ou melhor do que a primeira", algo que crê possível face à ambição do plantel.

"Os jogadores têm uma ambição enorme. A ambição dos jogadores é que nos vai levar onde queremos. O grupo é muito focado e comprometido. A segunda volta vai ser mais difícil do que a primeira. As equipas vão-nos identificar mais e melhor", avisou.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, visita o FC Porto, terceiro, com 38, em partida agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.