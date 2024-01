Estreia da explicação das decisões do VAR será na Taça de Portugal feminina

A Taça de Portugal feminina será o palco da estreia das explicações dos árbitros em situações de intervenção do VAR.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que, após a autorização do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em lances de intervenção do videoárbitro já este fim de semana.

A medida será testada nos dois jogos da Taça que se realizam já neste fim-de-semana: o primeiro será o Sporting-Clube Albergaria, sábado, a partir das 15h00, e o segundo será o SC Braga-Marítimo, a realizar domingo às 13h00, no Estádio 1º de Maio.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu autorização para explicar em tempo real decisões do árbitro com recurso ao videoárbitro (VAR).

Segundo a mesma fonte, a autorização da FIFA e do International Board (IFAB) vai permitir que um árbitro possa explicar no estádio, em tempo real, uma decisão factual que tenha tomado, através de um sistema sonoro, como por exemplo o caso de um lance de falta dentro ou fora da área, ou um fora de jogo.

Este sistema já existe noutras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.

A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema.

Desde setembro de 2023, as comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol passaram a ser feitas através de um programa televisivo mensal.