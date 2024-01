Braga vence Famalicão com golo aos 90+11

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira na visita a Famalicão, por 2-1, no jogo de abertura da 18ª jornada do campeonato.

Jhonder Cádiz colocou a equipa da casa em vantagem no marcador aos 62 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

A resposta do Braga surgiu poucos minutos depois, com um golo de Cristian Borja.

O golo da vitória dos arsenalistas foi apontado 90+11, por intermédio Álvaro Djaló, a passe de Zalazar.



O Famalicão já estava reduzido a dez jogadores, por expulsão de Gustavo Assunção, aos 90+1 minutos, por protestar contra a decisão do árbitro de reverter uma grande penalidade para a turma da casa, após consulta do VAR.

Com esta vitória, o Braga passa a somar 34 pontos e ocupa o 4.º lugar do campeonato. O Famalicão está no 7.º lugar, com 23 pontos.