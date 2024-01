Pedro Martins. “Marcelo e Lionn disseram que foram aliciados e pediram para não jogar contra o Benfica”

O treinador Pedro Martins, técnico do Rio Ave em 2015/16, confirma que três dos seus jogadores lhe pediram para não jogar contra o Benfica.

Cássio, Marcelo e Lionn abordaram o técnico, na semana da partida contra os encarnados, por alegadamente terem sido aliciados pelo empresário César Boaventura.

“Dois jogadores [Marcelo e Lionn] foram ao meu gabinete e informaram que tinham sido aliciados por um agente, sem precisarem o nome, que fiquei a saber depois pela comunicação social. Informei os responsáveis do Rio Ave sobre os factos. Os atletas estavam visivelmente incomodados e pediram para não jogar, porque estavam apreensivos, pedido que recusei”, referiu o técnico, no Tribunal de Matosinhos.

Pedro Martins, que está agora no Al-Gharafa, do Qatar, acrescentou que não assistiu nada de anormal durante o jogo com o Benfica.

De recordar que os encarnados venceram a partida em causa por 1-0.

Já César Boaventura garante que as acusações são “falsas”, negando os encontros com os atletas.