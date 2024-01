Hugo Vieira confirma candidatura à presidência. "Não é contra ninguém, mas sim pelo Gil"

Hugo Vieira promete apresentar na próxima semana os nomes que o acompanham na corrida ao Gil Vicente. Para já, o antigo avançado de 'galos', Benfica, Sp. Braga ou Estrela Vermelha confirma que vai ser candidato à liderança do emblema maior da terra que o viu nascer.

A seu lado na hora do anúncio, esta quarta-feira nas redes sociais, surgiu Carlitos. Também ele um nome reconhecido do clube barcelense e do futebol nacional.

Ouvido por Bola Branca, Hugo Vieira, de 35 anos, explica que assim que tomou conhecimento de que o presidente agora cessante não continuaria, decidiu-se. Com isso fecha-se um ciclo dentro das quatro linhas, com o desejo de começar rapidamente outro no dirigismo desportivo. Em nome dos gilistas.

"A minha carreira está terminada, vim só ajudar o clube que me lançou – o Santa Maria. E esta candidatura não é contra ninguém. É sim, a favor do Gil Vicente. São sempre importantes ideias e projetos novos", começa por dizer Vieira, antes de deixar um elogio repartido por dois nomes que lideraram o clube.

"Uma palavra de apreço ao senhor Francisco Dias, é meu amigo pessoal e foi meu presidente, e é das pessoas mais importantes da história do Gil Vicente. E assim que ele me disse que não tinha condições para continuar é que se pensou em avançar. E o presidente [António] Fiúza, também tenho uma estima gigantesca por ele, pois é um dos grandes obreiros do Gil Vicente e responsável pelo Gil Vicente ainda existir. A par do senhor Francisco", faz questão de dizer.

Chegados aqui, o ex-jogador aponta à baliza do que pretende que sejam as suas metas futuras, caso seja eleito.

"Um dos nossos maiores projetos é consolidar a equipa na Primeira Liga e lutar por lugares mais cimeiros. Tanto eu, como o Carlitos e outros nomes que vão aparecer na próxima semana, é o que queremos. E depois é apostar no futuro, criando condições para os nossos jovens. E com certeza podemos formar muito talento", garante em Bola Branca.

O Gil Vicente é o atual 15º classificado do campeonato. Ou seja, trata-se somente da primeira formação a salvo à entrada para a segunda volta da Liga. Talvez por isso, também, Hugo Vieira evita a questão sobre a confiança que manterá, ou não, no técnico Vítor Campelos para além do ato eleitoral.

"É o treinador do Gil Vicente, neste momento. Está a dar a vida pelo Gil Vicente, como os jogadores. Vai ser uma luta muito difícil [a da manutenção]. Penso que a outra lista também pensa desta forma e temos de remar todos para o mesmo lado", finaliza.

As eleições nos 'galos' estão marcadas para dia um.



A outra lista candidata é encabeçada por Avelino Dias da Silva, irmão do presidente cessante Francisco Dias da Silva.