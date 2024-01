Narciso e Correia apitam Sporting-Vizela e Benfica-Boavista

André Narciso no Vizela-Sporting e Gustavo Correia no Benfica-Boavista, além de Manuel Oliveira no Famalicão-Sporting de Braga. São estes os primeiros árbitros nomeados para a jornada 18 do campeonato.

Em Alvalade, na quinta-feira, às 20h45, Narciso terá como assistentes Carlos Campos e Hugo Santos, mais Rui Lima como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Hugo Miguel, ajudado por Hugo Ribeiro.

Na Luz, na sexta-feira, às 20h15, Correia terá o apoio dos auxiliares Inácio Pereira e Luís Costa e do quarto árbitro Anzhony Rodrigues. Bruno Esteves cumprirá a função de VAR, coadjuvado por Pedro Felisberto.

Os jogos de Sporting e Benfica terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

Nomeações:

Famalicão-Braga

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Hugo Ribeiro

Vizela-Sporting

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso

Benfica-Boavista

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto