Santa Clara quer surpreender o FC Porto, mas "a época não se define num jogo"

O Santa Clara respeita o poderio do FC Porto, contudo, acredita que pode dar uma alegria aos adeptos, nos quartos de final da Taça de Portugal. Ainda assim, o presidente do clube salienta que a época não ficará definida pelo que a equipa açoriana fizer na "prova rainha".

Em declarações à Renascença, Ricardo Pacheco sublinha que o Santa Clara "é uma equipa profissional, como o FC Porto e como todas as outras", pelo que "cada jogo é para vencer", seja contra quem for.

"O FC Porto, pela história que tem, pela equipa que tem, é sempre um obstáculo muito difícil de ultrapassar, não há que o esconder. Mas o Santa Clara também tem as suas armas e dará tudo no sentido de conseguir dar uma alegria aos sócios e adeptos", garante o presidente do clube.



Projeto "a médio prazo, contínuo e sustentado"

Ricardo Pacheco espera "uma festa, certamente um jogo que despertará paixões". No entanto, vinca que a receção ao Porto não definirá a época.

A equipa de Vasco Matos terminou a primeira volta na liderança da II Liga. Sintoma de um trabalho desenvolvido "a médio prazo", desde que entrou o atual acionista maioritário da SAD, Bruno Vicintin, e que, segundo conta Ricardo Pacheco, tem dado "grande alegria".

"Estamos a trabalhar num projeto a médio prazo, de crescimento contínuo, mas, acima de tudo, sustentado, com a equipa de sub-23, com a equipa B, com o centro de estágios que estamos a projetar. Portanto, a época não se define num jogo [o da Taça], existem vários objetivos."

Equipa "unida e humilde" para regressar à I Liga

Para já, o presidente do Santa Clara, clube, considera que a SAD está a conseguir alcançar os objetivos, em especial na II Liga, que lidera.

"Temos uma equipa muito unida e humilde, um conjunto de amigos a jogar e a lutar pelos objetivos que delineámos. É muito difícil, a II Liga está extremamente competitiva, em especial este ano, com belíssimas equipas, muito bem orientadas. Vamos aguardar com alguma serenidade, mas sempre seguindo as nossas palavras-chave", diz Ricardo Pacheco.



Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal realizam-se a 6 e 8 de fevereiro. Quem triunfar nos Açores, entre Santa Clara e FC Porto, defrontará, nas meias-finais, o vencedor do duelo entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente, no final de fevereiro (entre 27 e 29). A final está marcada para o dia 26 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor.