AF Lisboa lança plataforma online para ações de formação

A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) lançou, esta segunda-feira, a “Academia de Formação”, plataforma online destinada a pais, jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, departamentos médicos e outros agentes desportivos.

A Academia de Formação vai centralizar todas as formações realizadas e a realizar pelo Gabinete Técnico da AFL, bem como os cursos de arbitragem.

As modalidades abrangidas são o futebol, o futsal e o futebol de praia.

Segundo o presidente da AFL, Nuno Lobo, “este é mais um projeto estruturante, depois da AFL TV e da Vila do Futebol” e vem “dar ainda melhor resposta às necessidades os associados”.

De acordo com Nuno Lobo, o projeto “único a nível nacional” é mais um passo no sentido da capacitação dos associados e agentes desportivos, no âmbito da associação de futebol de Lisboa.