"Rio Ave merecia estar a ganhar até à expulsão. Árbitro não esteve à altura"

O treinador do Rio Ave atira-se ao árbitro Iancu Vasilica pela expulsão de Aderllan Santos, na derrota, por 4-1, na visita ao Benfica.

O encontro da 17.ª jornada estava empatado, a um golo, até ao vermelho ao central do Rio Ave, por duplo amarelo. A partir daí, o Benfica disparou para a vitória. No final da partida, em declarações à BTV, Luís Freire destaca que o Rio Ave mostrou "capacidade de jogar e marcar golos em todos os campos" e exige "respeito" para com a sua equipa.

"Estes jogadores mostraram que têm qualidade. Viemos disputar o jogo pelo jogo, tivemos muita bola, marcámos um golo, duas bolas nos postes. Tivemos 60 minutos fantásticos. Merecíamos estar a ganhar o jogo, contra uma equipa de classe mundial. O Santos faz duas faltas, na primeira toca na bola e recebe amarelo. Na segunda, é expulso. O árbitro não esteve à altura do jogo, errou na expulsão e penalizou o Rio Ave. Depois, o Benfica superiorizou-se, naturalmente", lamenta.

Freire diz que "até à expulsão, a melhor equipa foi o Rio Ave".

"Se não disserem isso são mentirosos", atira o técnico, que também critica a decisão do árbitro de validar o segundo golo do Benfica:

"No segundo golo o Costinha sofre falta, não é assinalada falta, há o segundo golo e acaba com isto. Quero ver o que é que a Liga vai dizer a isto, se está tudo bem. Se está tudo bem, sou eu que estou mal."