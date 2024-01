Nota 4 para Iancu Vasilica. "Aderllan expulso com justeza"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribui Nota 4 a Iancu Vasilica pela arbitragem do Benfica 4-1 Rio Ave, da jornada 17 da I Liga.

O lance mais controverso do jogo foi a expulsão de Aderllan Santos, por acumulação de amarelos. O central do Rio Ave viu o primeiro amarelo por uma falta por trás sobre Rafa Silva e o segundo por uma mão na bola.

"O jogador tentou-se a jogar a bola com a mão e foi expulso, com justeza", assinala Paulo Pereira. Quem já tem um cartão amarelo não podia cair na tentação de meter a mão à bola: "Foi instintivo, porque viu a bola a passar por ele e foi lá com uma mão marota, mas era amarelo. A expressão facial dele mostrou que ele já sabia o que lhe esperava."

Jogo sem penáltis, e bem

Quanto aos lances de possível penálti, aos 15 minutos Di María caiu na área do Rio Ave em disputa com Miguel Nóbrega, mas foi "um lance absolutamente normal, Di María ficou a protestar nada".

"Aos 41 minutos, uma disputa entre Josué e Di María, que, mais uma vez, caiu, mas sem qualquer falta e, depois, exagerou nos protestos, como vem sendo costume. Imediatamente a seguir, Jhonatan defende a bola para a frente e a bola bate na mão de Aderllan Santos. A mão estava colada ao corpo, não há aumento de volumetria", avalia Paulo Pereira.



A pretensa falta de João Neves sobre Costinha, no segundo golo do Benfica, o da reviravolta, "não existe", garante o VAR Bola Branca: "Há uma disputa de bola, mas parece-me tudo legal. Bem validado."

O golo de Marcos Leonardo, que se estreou a marcar pelo Benfica, também foi legal: "O Aursnes cruza a bola com ela quase a sair do terreno de jogo, mas ela não sai na totalidade. Lance bem validado."

Em suma, foi um jogo "muito bem arbitrado por Iancu Vasilica", na Luz, no entender do comentador de arbitragem da Renascença.