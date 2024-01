O Boavista goleou, fora, o Vizela, por 4-1, em partida da jornada 17 da I Liga.

Os axadrezados, que já não venciam desde setembro, marcaram por Sasso, Tiago Morais, Abascal (com livre antes do meio-campo) e Bozenik.

Já pela equipa da casa ainda descontou Essende.

Com este triunfo, o Boavista subiu ao nono lugar, com 20 pontos, enquanto o Vizela, que não vence há sete jogos é 17.º e penúltimo, com 13 pontos.

Veja o resumo da partida: