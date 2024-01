Aves cai em Tondela e pode perder liderança da II Liga

Surpresa na II Liga: o Aves SAD perdeu em Tondela, por 3-2, este domingo, na jornada 17, e arrisca-se a perder o primeiro lugar da tabela para Nacional e Santa Clara, e a cair para segundo ou até terceiro.

Num jogo com cinco golos, o Aves foi o primeiro a marcar, por intermédio de Nené, contudo, André Ceitil empatou logo a seguir. Ricardo Alves consumou a reviravolta dos beirões à hora de jogo e, aos 72 minutos, Luan Farias sentenciou a partida com o 3-1. Balla Sangaré ainda reduziu, ao minuto 95, porém, o líder já não foi a tempo de salvar um ponto.

Com esta derrota, o Aves fica com 34 pontos, na liderança, com mais um ponto que Nacional e Santa Clara, segundo e terceiro classificados, respetivamente, que ainda não jogaram. Se um deles vencer, passa para primeiro e os avenses para segundo. Se ambos ganharem (os açorianos vão a Leiria e os madeirenses a Mafra), o Aves cairá para terceiro.