Artur Jorge. "Faltou energia para lutar mais"

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, lamenta que tenha “faltado energia” aos arsenalistas, especialmente no início de cada parte no Dragão.

"A entrada não foi a melhor, em ambas as partes. Não fomos o Braga que queríamos ser. Tivemos dificuldade em impor jogo e isso resulta no resultado. Faltou energia, sabíamos que só assim teríamos outro resultado. Com entrada em falso nas duas partes, mesmo melhorando na segunda, não fomos eficazes nem o suficiente fortes para reverter o resultado”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos arsenalistas acrescentou: “Faltou energia para lutar mais, para correr mais, não tivemos isso”.

Sobre o ciclo negativo, Artur Jorge lembra o calendário complicado, mas não arranja desculpas.

“Sabíamos que este mês iria ser extremamente difícil face à exigência e competitividade dos jogos. Acrescendo a isso, visitar a Luz e o Dragão, dois campos difíceis. Mas não é altura para desculpas. É altura para agradecer aos adeptos e perceber o que temos de fazer para melhorar”.

Sobre o futuro, resposta curta: “Temos de fazer melhor”.

O Sp. Braga perdeu 2-0, no Dragão, diante do FC Porto.