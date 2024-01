Nota 5 para Luís Godinho. “Muito boa gestão técnica e disciplinar”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 5 a Luís Godinho, árbitro do D. Chaves - Sporting, partida da jornada 17 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez uma “muito boa gestão técnica e disciplinar” e esteve “sempre próximo do jogo”.

Na primeira parte, o jogo foi “leal” e destaque apenas para o acerto no golo bem validado ao Sporting. Paulinho marca e é Vasco Fernandes, do Chaves, que faz a assistência com o braço.

Na segunda parte, dois lances merecem especial atenção.

Aos 73 minutos, Abbas teve “pouco jeito” para se fazer ao penalti e, nos descontos, a queda de Gyokeres na área foi por desgaste.

Num “relvado difícil” devido à chuva, Luís Godinho fez uma “muito boa gestão técnica e disciplinar” e esteve “sempre próximo do jogo”.

Por isso, nota 5, nota máxima.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o D. Chaves por 3-0.