Luís Freire. “Não ter ganho na Luz é desafiante para o Rio Ave”

O treinador do Rio Ave pretende inverter a tradição da sua equipa não ganhar fora ao Benfica, garantindo um plano ambicioso para o jogo de domingo, da jornada 17 da I Liga.

"Não ter ganho na Luz é desafiante para nós. Haverá um dia que o vamos conseguir, e as probabilidades aumentam com o passar do tempo. Estamos preparados, somos uma equipa que tem vindo a crescer no campeonato, com apenas uma derrota nos últimos sete jogos, e com melhorias a nível exibicional", começou por dizer Luís Freire, na antevisão à partida.

O técnico dos vila-condenses, que vem de uma vitória caseira (2-0) frente ao Portimonense, na última jornada, considerou que "a responsabilidade [no jogo] está do lado Benfica", mas garantiu "a ambição do Rio Ave em continuar a pontuar", mesmo reconhecendo o poderio do adversário.

"Nestes jogos de dimensão superior, a nossa equipa tem dado boas respostas. Somos competitivos com este tipo de adversários. Claro que temos a noção que vamos defrontar o detetor do título nacional, com campeões do mundo, num estádio cheio, mas temos de cumprir o nosso plano, sendo ambiciosos e com vontade de discutir o resultado", acrescentou.

Luís Freire sublinhou que o Benfica, sob o comando de Roger Schmidt, "tem uma identidade forte e é uma equipa difícil de defrontar", reconhecendo que o Rio Ave "tem de ter atenção à muita qualidade do ataque" dos lisboetas.

"O Benfica vale pelo seu todo, pela sua identidade que construiu desde o ano passado. É uma equipa com rotinas muito afinadas, muito forte com bola, com mobilidade ofensiva. Temos que estar sempre atentos a tudo e não apenas a um jogador, em particular", analisou.

Questionado sobre a disponibilidade, para este desafio dos reforços garantidos pelo clube na reabertura do mercado, o treinador do Rio Ave apenas deu a garantia que o avançado Aziz poderá entrar nas opções, mas não revelando se o médio Tanlongo, emprestado pelo Sporting, e o defesa esquerdo Hélder Sá, ex-Vitória de Guimarães, irão fazer parte das contas para esta deslocação à Luz.

Definitivamente de fora deste jogo está o ponta de lança André Pereira, a única baixa do plantel vila-condense, devido a lesão.

O Rio Ave, 16.º classificado com 15 pontos, joga este domingo no Estádio da Luz frente ao Benfica, segundo classificado com 39, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.