PSP e GNR manifestam-se durante o Portimonense-Farense

Mais de 500 agentes da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, vestidos de preto, manifestaram-se, esta sexta-feira, durante o Portimonense-Farense, da jornada 17 da I Liga, contra as condições laborais.

Aos 25 minutos de jogo, os polícias levantaram-se e entoaram o hino nacional, numa das bancadas laterais, por eles totalmente ocupada. As claques dos dois clubes deixaram de cantar a meio do hino. No final, o estádio inteiro aplaudiu os manifestantes.

A ação desta sexta-feira já tinha sido anunciada pelo Sindicato dos Profissionais de Polícia, que tem promovido momentos de protesto contra as condições laborais em várias partes do país.