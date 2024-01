Portimonense volta às vitórias frente ao Farense e foge à zona vermelha

O Portimonense quebrou uma série de seis jogos sem vencer, ao receber e bater o Farense, no dérbi do Algarve, por 1-0, esta sexta-feira, e fugiu, à condição, à zona de despromoção da I Liga, no jogo de abertura da jornada 17.

Carlinhos apontou o único golo do jogo, aos 58 minutos, e deu os três pontos ao Portimonense, depois de cinco jornadas consecutivas sem vencer para o campeonato (seis jogos, no total de todas as provas).

Aos 25 minutos de jogo, mais de 500 agentes da PSP e da GNR levantaram-se e cantaram o hino nacional, num ato de protesto contra as condições laborais.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sérgio passa a somar 18 pontos e sobe, à condição, ao décimo lugar, com mais três pontos que o Rio Ave, primeira equipa abaixo da linha de água - em zona de "play-off" - e que ainda não jogou. Já o Farense continua em sétimo, com 21 pontos, mas pode cair para nono.