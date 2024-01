Farense blinda Belloumi com cláusula de 15 milhões de euros

O Farense anuncia, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Mohamed Belloumi, com blindagem de 15 milhões de euros.

O extremo argelino, de 21 anos, estendeu o vínculo com os leões de Faro até 2027.

"Estou muito feliz de continuar a representar este grande clube que me abriu as portas da Europa. Espero que possamos continuar esta caminhada juntos rumo ao sucesso e levar este clube até onde nunca chegou", diz Belloumi, citado nas redes sociais do Farense.

Contratado em 2021/22 ao MC Oran, da Argélia, Mohamed Belloumi ajudou o Farense a regressar à Liga na temporada passada. Esta época, tem sido um dos destaques do atual sétimo classificado do campeonato, com três golos e três assistências em 18 jogos.