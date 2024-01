Dérbi do Bessa. Camará suspenso por dois jogos após expulsão

Ibrahima Camará, do Boavista, foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pela expulsão no dérbi do Bessa, frente ao FC Porto, na jornada 16 do campeonato.

O médio guineense foi expulso aos 89 minutos, na sequência de um desacato entre jogadores das duas equipas. O VAR Bola Branca considerou que o vermelho a Camará foi uma "injustiça absoluta".

"Teve um desentendimento com Wendell, na disputa pela bola [após falta], e depois a equipa do Porto caiu-lhe em cima. Houve jogadores de ambas as equipas que tiveram comportamentos mais graves que Camará e, na minha opinião, nenhum merecia ser expulso", disse Paulo Pereira.

Camará foi expulso, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, porque, "com o jogo interrompido, agrediu um adversário com uma estalada", o que o faz culpado de "conduta violenta".

O dérbi do Bessa também valeu multas aos dois clubes. Uma de 22.820 euros para o FC Porto (arremesse de objetos, comportamento incorreto do público e atraso no reinício do jogo), a outra de 5.417 euros para o Boavista (uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, falta de habilitações do treinador, Ricardo Paiva, e atraso do reinício do jogo).



Dérbi de Braga e tarja com "Sporting campeão" também valem multas

Este não foi o único jogo com multas altas: o dérbi entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães ascende aos 25 mil euros. A grande fatia - 19.097 euros - para os bracarenses, outros 5.805 para os vimaranenses.

O Sporting foi multado em 1.530 euros por exibir, na receção ao Estoril, uma faixa com a mensagem "Ano Novo, mesma ambição, sporting campeão". O problema é que a tarja era demasiado grande.

Os leões também terão de pagar 9.560 euros por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, mais 1.326 por atraso no reinício do jogo.