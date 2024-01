Taça da Liga na Arábia Saudita "seria branquear e normalizar país com repressão muito grande"

A Amnistia Internacional lamenta a intenção da Liga de Clubes de querer "aproveitar a oportunidade de investimento no Médio Oriente" para internacionalizar a Taça da Liga e alerta para um país com "clima de repressão muito grande", que o organismo português poderá ajudar a "branquear e normalizar".



Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Portugal, "não compreende" a intenção da Liga.



"É branquear e normalizar uma realidade inaceitável e pela qual o desporto não se pode bater. Os valores do desporto são de igualdade, fraternidade, convívio, saúde e cultura. Estamos a submeter a beleza do desporto a interesses financeiros. Não está a ajudar, está a fazer pior e normalizar o abuso dos direitos humanos", critica.

Em entrevista à Renascença esta quarta-feira, o diretor executivo da Liga, Rui Caeiro, garante que "continua a ser um objetivo a questão da realização da 'final four' no estrangeiro".

Rui Caeiro garante que a Liga está "aberta a todas as geografias", mas destaca o desejo de aproveitar a "oportunidade" do forte investimento do mercado árabe em competições estrangeiras.



"A ambição dos países do Médio Oriente em ter este tipo de competições tem estado a incrementar-se de forma significativa. É objetivo aproveitar essa oportunidade que se está a gerar", revela.

Em abril do ano passado, o presidente Pedro Proença já tinha revelado à Renascença que a Liga tinha propostas dos Estados Unidos da América, Arábia Saudita e Europa.

Pedro A. Neto, da Amnistia, considera "mais grave" uma possível decisão da Liga de Clubes de levar uma competição para o Médio Oriente do que um jogador escolher transferir-se para o país.

"Um jogador é responsável por si próprio, tem liberdade de fazer as suas opções pessoais e profissionais. Quando é uma instituição, é mais grave. Ao alinhar oficial e institucionalmente com uma competição, estão a fazê-lo também em nosso nome. É inadmissível e, seguindo esta lógica e se vierem a fazer isto, terão de responder perante os responsáveis governamentais, que gerem também estas competições", alerta.