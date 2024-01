Gil Vicente, Vizela e União de Leiria apuram-se para os quartos de final da Taça

O Gil Vicente, Vizela e União de Leiria garantiram presença nos quartos de final da Taça de Portugal.

A equipa de Barcelos venceu, em casa, por 3-1, o Amarante, do quarto escalão nacional, numa partida em que os galos ainda passaram por um susto.

Os minhotos até se adiantaram cedo no marcador, com um golo de Miro, aos três minutos, mas o Amarante não tremeu, teve uma boa reação, e aos 81 recuperou o empate, por Leandro Santos, tendo o Gil Vicente retomado a dianteira já na ponta final, com os tentos de Rúben Fernandes (88) e Martim Neto (90).

Já o Vizela venceu também na receção ao Arouca, por 1-0. Galovic, aos 76 minutos, na própria baliza, decidiu a eliminatória a favor dos vizelenses, que, assim, atingem os "quartos" da prova pela quarta vez na sua história.

A União de Leiria garantiu também vaga nos quartos de final após vencer no reduto do Marítimo por 3-0, em partida entre duas equipas que militam na II Liga.

Jair da Silva, Valdir Júnior e Lucho Vega marcaram os golos do Leiria.

Sporting, FC Porto, Leiria, Gil Vicente, Vizela e Benfica estão apurados. Santa Clara-Nacional e Vitória de Guimarães-Penafiel são os últimos jogos da eliminatória, disputados na quinta-feira.