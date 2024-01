Artur Jorge lamenta erros defensivos. "Este jogo não tem margem para erro"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, lamenta a derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz, que dita o adeus à Taça de Portugal.

À "Sport TV", o técnico lamenta os erros defensivos que custaram caro aos minhotos.

"Este jogo não tem margem para erro. Fomos afastados de uma competição em que queríamos continuar, mas fizemos um jogo com personalidade, com uma entrada forte na primeira parte. Controlámos o jogo do Benfica. Custa mais porque fiquei com a sensação que a equipa trabalhou imenso, mas com erros que acabámos por cometer, contra equipas que têm a qualidade com o Benfica tem, resultou em três golos sofridos", disse.

Artur Jorge não culpa o esforço dos jogadores, mas sublinha o aspeto defensivo.

"Não tenho nenhuma razão de queixa em jogo algum no compromisso dos jogadores, o Braga tem caráter e busca sempre a vitória. Fizemos aqui dois golos mas defensivamente não fomos eficazes como queríamos", explica.

É um mês complicado para o Braga que visita o Dragão no fim-de-semana e ainda terá de medir forças com o Sporting na meia-final da Taça da Liga.

"Sabíamos que íamos ter um mês extremamente complicado, com todas as competições a serem jogadas nesta altura. Ainda temos muitos jogos pela frente e competições, mas queremos dar uma resposta capaz e competente já frente ao FC Porto, numa competição que também nos diz muito como é o caso do campeonato", termina.