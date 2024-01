Vasco Seabra: "FC Porto foi mais eficaz que habitualmente"

Vasco Seabra atribui a goleada (4-0) sofrida frente ao FC Porto, que ditou a eliminação do Estoril Praia nos oitavos de final da Taça de Portugal, a uma maior eficácia do adversário em relação ao habitual.

Em declarações à Sport TV, o treinador refere que se o Estoril tivesse marcado primeiro "o jogo mudaria", contudo, atribui mérito aos dragões.

"Não fomos tão competentes e capazes como temos vindo a ser e o FC Porto foi competente e forte. O Porto foi mais eficaz do que tem sido habitualmente, mas é o momento de corrigirmos as falhas que temos vindo a ter, recuperarmos e voltarmos à confiança máxima", vinca.

Esta derrota avolumada, mais a goleada sofrida com o Sporting, resultam num saldo de nove golos sofridos e zero marcados pelo Estoril nos últimos dois jogos. Vasco Seabra admite que é necessário tirar ilações.

"Faz-nos voltar a analisar e voltarmos à base do nosso processo, da nossa agressividade, do nosso fecho de espaços. Hoje cometemos mais erros que o habitual. Temos de nos levantar e melhorar", sublinha.

Seabra mudou sete jogadores em relação ao jogo anterior e apostou em elementos menos rodados. Apesar da derrota pesada, o treinador mantém "confiança total no plantel" do Estoril: "Temos de acreditar neles e eles dão-nos as provas diárias. Confiamos em todos."