Tondela vai a Alvalade "com ambição de ganhar"

O treinador do Tondela garante que a equipa da II Liga vai a casa do Sporting, líder da I Liga, com a ambição de vencer o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.



"Nós vamos a jogo com a ambição de ganhar. Chegámos aqui com todo o mérito, foi a segunda melhor participação de sempre e queremos melhorar, lutar para isso, com essa ambição. É inegável essa ambição de querer ganhar, independentemente do campo onde seja", assumiu Tozé Marreco, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

O treinador do Tondela admitiu que, "provavelmente", calhou à equipa beirã "o sorteio mais difícil que podia ter calhado a qualquer equipa", mas assegurou que "a ambição de querer ganhar é inegável".

Para isso, o Tondela tem de solucionar os golos sofridos de bola parada, que têm "penalizado muito" a equipa. À parte disso, Tozé Marreco acredita que os beirões podem "fazer golos em qualquer campo".

"Não há muito a explorar" no Sporting

Sobre o Sporting, que o Tondela já recebeu a contar para a Taça da Liga, tendo perdido por 2-1, Marreco adiantou que vai enfrentar "uma das equipas que melhor sabem atacar".

"Quando jogamos contra estas equipas grandes e tão fortes não há muita coisa a explorar, temos de ser bastante assertivos naquilo que são os pontos fracos ou menos fortes do Sporting", admitiu.

O Sporting recebe na terça-feira, pelas 18h45, no Estádio José Alvalade, o Tondela, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, que será arbitrado por Hélder Malheiro. Relato e acompanhamento ao minuto na app e no site da Renascença, em rr.pt.