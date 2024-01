Malheiro e Veríssimo arbitram Sporting e Porto na Taça

Hélder Malheiro e Fábio Veríssimo são os árbitros nomeados para os jogos de Sporting e FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Malheiro estará no Sporting-Tondela, na terça-feira, às 18h45, com os assistentes Hugo Coimbra e Gonçalo Freire, e o quarto árbitro Diogo Rosa. O videoárbitro (VAR) será Rui Oliveira, coadjuvado por Sérgio Jesus.

Veríssimo foi destacado para o Estoril-Porto, no mesmo dia, às 20h45, com os auxiliares Pedro Martins e Hugo Marques, e o quarto árbitro Flávio Duarte. Cláudio Pereira será o VAR, com ajuda de Tiago Costa.

Cláudio Pereira foi o árbitro principal do Sporting-Estoril, na sexta-feira. O VAR Bola Branca atribuiu-lhe nota 4, por uma boa arbitragem, em que anulou um golo e rejeitou uma grande penalidade aos canarinhos. Ambas as decisões foram acertadas, de acordo com Paulo Pereira.

Os dois encontros terão relato, em direto de Alvalade e da Amoreira, e acompanhamento ao minuto na app e no site da Renascença, em rr.pt.