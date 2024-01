Estoril mantém "pés assentes na terra" frente ao FC Porto

Vasco Seabra garante que o Estoril Praia mantém os "pés bem assentes na terra", no terceiro ensaio da época frente ao FC Porto, na terça-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal.



Será a terceira vez na presente temporada que o Estoril defronta o Porto, tendo vencido os dois confrontos anteriores, o primeiro no Dragão (1-0), na I Liga, por 1-0, e o segundo em casa (3-1), que valeu o acesso à Final Four da Taça da Liga. Ainda assim, o técnico estorilista não quer facilitismos.



"Quando vencemos, temos sempre coisas a corrigir, quando não vencemos temos sempre por onde corrigir", afiançou, prometendo "dedicação, sacrifício e muita alegria" no sentido de alcançar novo resultado positivo perante o FC Porto.

O Estoril defronta os dragões apenas quatro dias depois de sido goleado pelo Sporting (5-1). Vasco Seabra assegurou, ainda assim, que os seus jogadores estão mentalizados para seguir em frente.

"Temos de nos levantar, temos de seguir e competir no jogo imediatamente a seguir. Temos um grupo de jogadores com os pés bem assentes na terra e sabemos que temos de trabalhar muito para que as coisas depois nos saiam", realçou.

Porto complicado apesar de histórico positivo

O treinador destacou a elevada valia do adversário, que ainda não sofreu qualquer golo na presente edição da Taça de Portugal, após ter derrotado os secundários Vilar de Perdizes e Montalegre nas eliminatórias anteriores da prova. Apenas igualando a "atitude competitiva" com os dragões o Estoril terá possibilidade de ser bem-sucedido.

"A atitude competitiva vai estar altamente ligada e teremos de os conseguir igualar nesses mesmos aspetos, na agressividade no que é a nossa capacidade de competir durante o jogo e de olharmos para o adversário, sabendo que é um dos melhores adversários do ponto de vista nacional e não nos podemos esquecer que é ainda o nosso representante na Champions", assinalou.

O Estoril recebe o FC Porto em desafio válido pelos oitavos de final da Taça de Portugal marcado para as 20h45 de terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota. Relato e acompanhamento ao minuto na app e no site da Renascença, em rr.pt.