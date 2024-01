Famalicão e D. Chaves empataram 2-2, em partida da jornada 16 da I Liga.

Pelos minhotos, que não ganham há seis jogos, marcaram Théo Fonseca e Chquinho.

Já pelos flavienses apontaram Hector e Rúben Ribeiro.

Com este empate, o Chaves mantém o último lugar do campeonato, agora com 11 pontos. O Famalicão sobe aos 19 pontos.

Veja o resumo da partida.