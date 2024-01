Casa Pia promete lutar por pontos frente ao Moreirense

O treinador de futebol do Casa Pia, Pedro Moreira, afirmou este domingo que pretende criar dificuldades esta segunda-feira ao Moreirense e conquistar pontos para consolidar os processos da equipa, deixando o tema Vasco Fernandes para a próxima semana.

Pedro Moreira, que falava em conferência de antevisão ao encontro da 16ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, garantiu que a derrota da última jornada com o Sporting de Braga (3-1) está digerida, até porque, apesar do resultado, a equipa está empenhada em dar uma boa resposta.

Perante um Moreirense que, para a I Liga, não perde desde 17 de setembro (derrota com o Sporting, por 3-0), Pedro Moreira espera um jogo difícil não só pela qualidade do adversário, como também pelas ideias do seu treinador, Rui Borges.

"A nossa preparação vai sempre ao encontro de conseguirmos um bom resultado em todos os jogos. Ela é feita em função do desempenho do adversário. Tem jogadores de um potencial extremo. O Moreirense é uma equipa confiante pelos resultados que tem obtido. A nossa equipa está também à procura disso. Queremos criar dificuldades ao adversário, tal como tem acontecido nos últimos jogos", afirmou.

Questionado sobre a eventual saída do capitão Vasco Fernandes, que deverá rumar ao Desportivo de Chaves, Pedro Moreira reconhece que o jogador pediu para deixar o Casa Pia e que este processo será resolvido depois do jogo com o Moreirense, até porque "a equipa e o clube estão acima de tudo".

"Estamos a falar de um jogador importante, que ajudou o clube a atingir patamares onde não estava há muitos anos. Ajudou e fez parte da história. Neste momento, houve um desejo dele sair do clube. Decidimos que só depois do jogo de segunda-feira o assunto será resolvido. Se ele estiver na convocatória, fará parte do grupo, se não estiver, é porque não fará", começou por dizer.

Pedro Moreira aproveitou para realçar que neste tipo de situações a tendência é focar-se no jogador que está de saída, sem se dar real valor aos outros.

"Sempre que falamos de um jogador de uma posição, esquecemo-nos de outros jogadores que jogam na mesma posição. Há que dar mérito a quem está a jogar, mas há também que dar mérito aos que estão a lutar. Quando há um jogador que sai para entrar outro é por outra razão. Enquanto as coisas estão neste patamar, não irei falar em situações hipotéticas", asseverou.

Certo é que a cabeça da equipa está no jogo com o Moreirense. Desde que chegou ao Casa Pia, Pedro Moreira somou duas vitórias (Portimonense e Desportivo de Chaves), um empate (Nacional, para a Taça de Portugal, em que foi eliminado nas grandes penalidades) e duas derrotas (FC Porto e Sporting de Braga), motivo pelo qual quer rapidamente consolidar processos e estabilizar a equipa.

"As semanas são preparadas em função do próximo adversário. Queremos criar uma identidade específica da equipa. Sinto a equipa com bom ambiente e com bom espírito. Não senti a derrota como um problema para a equipa, mas senti que houve uma ambição grande de querer reverter o que se passou na última jornada. Senti uma confiança grande para dar uma resposta já na próxima segunda-feira", garantiu.

Para já, a única certeza é que, frente ao Moreirense, o Casa Pia não poderá contar com o contributo de Beni, castigado e também ao serviço da seleção de Angola para a Taça das Nações Africanas, e de Kiki Silva, lesionado.

O Casa Pia, 12.º classificado da I Liga, com 16 pontos, defronta na segunda-feira o Moreirense, sexto, com 26, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 16.ª jornada que será arbitrado pelo lisboeta Ricardo Baixinho.