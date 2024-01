Wallisson deixa Moreirense e regressa ao Brasil

O médio Wallisson deixou o Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, e regressou ao Brasil para jogar no Athletic, confirmou, na sexta-feira, o clube do estado de Minas Gerais, através das páginas oficiais nas redes sociais.

Contratado pelos minhotos no final de agosto de 2023, o jogador de 26 anos realizou 12 jogos oficiais, dois deles a titular, e cumpriu 257 minutos ao serviço da equipa treinada por Rui Borges, sexta classificada do escalão maior do futebol luso.

Finda a primeira experiência no futebol europeu, Wallisson reforçou o clube da Série C brasileira, terceiro escalão do país, a tempo do arranque do campeonato estadual, cuja primeira jornada está marcada para 24 de janeiro.

Antes de se estrear na I Liga portuguesa, o médio tinha jogado no Cruzeiro, emblema pelo qual cumprira 22 jogos oficiais na primeira metade de 2023, 11 deles para o principal campeonato do Brasil.