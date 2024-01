Ricardo Paiva: "Disse no balneário que ganhámos três pontos"

Ricardo Paiva considera que o empate no dérbi com o FC Porto, no Bessa, foi como conquistar os três pontos.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador destaca que o Boavista foi "uma equipa extremamente competente", que "sabia das mais-valias do FC Porto e conseguiu adaptar-se", para arrancar o ponto. O golo do empate logo a seguir ao 1-0 do rival foi "muito importante".

"Não deixámos avolumar o pendor ofensivo do FC Porto, que consegue empurrar os adversários para trás. Com o golo, conseguimos impedir que isso se avolumasse. Logo a seguir, até estivemos perto de virar o jogo, numa grande defesa do Diogo Costa. Na segunda parte, soubemos sofrer. Foram uns campeões, tiveram uma atitude incrível. Eu disse aos jogadores, no balneário: nós ganhámos três pontos hoje, atendendo ao contexto e ao adversário, atendendo a que é um dérbi", enaltece.



Sem ilusões nem distrações



O Boavista sobe, à condição, ao nono lugar, entre todos os problemas financeiros que tem tido, que até o impedem de contratar jogadores. Ainda assim, Paiva não quer "incorrer em ilusões ou distrações".



"Acho que temos de ir paulatinamente atrás do nosso objetivo. Temos trabalhado arduamente, os jogadores têm sido uns campeões no dia a dia. Sabemos onde queremos ir e temos de continuar a trabalhar de forma pautada, com os pés bem assentes na terra", adverte.

O desafio de liderar um clube com problemas financeiros e que não se pode reforçar "está bem identificado". Ricardo Paiva diz que "não vale a pena fazer muito sangue à volta disso": "É assim que vamos viver."