O Sp. Braga e o V. Guimarães empataram 1-1 em mais um dérbi do Minho, em partida da jornada 16 da I Liga.

O golo do empate do V. Guimarães foi apontado por João Mendes aos 90+8 minutos.

Antes, aos 53, Vitor Carvalho tinha aberto o marcador para os arsenalistas.

Com este empate, o Sp. Braga falha a igualdade com o FC Porto na tabela e o Vitória falha agarrar os guerreiros do Minho na tabela.

Veja o resumo da partida: