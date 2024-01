Empate entre Estrela e Vizela

Estrela da Amadora e Vizela empataram 1-1 em jogo da 16.ª jornada, prolongando as respetivas séries sem vitórias na I Liga.

Na Amadora, André Luiz adiantou a equipa da casa logo aos sete minutos, com Samu a igualar o marcador no arranque da segunda parte (48), assegurando o terceiro empate consecutivo no campeonato para o Vizela, que sobe provisoriamente um lugar na classificação, para 16.º, com 13 pontos, mais um do que o Rio Ave, primeira equipa em zona de despromoção direta e que ainda não jogou nesta jornada.

Já o Estrela da Amadora, que tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos e somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, é nono, com 17 pontos, os mesmos de Boavista e Estoril Praia, que lhe sucedem na classificação.

Veja o resumo da partida: