Nota 2 para Manuel Oliveira. "Injustiça absoluta o vermelho a Camará"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribui Nota 2 a Manuel Oliveira, pela arbitragem no Boavista 1-1 FC Porto, da jornada 16 da I Liga. Não teve influência no resultado, mas foi "muito irregular".

O maior erro de Manuel Oliveira foi a expulsão de Ibrahima Camará, aos 88 minutos, na sequência de uma confusão entre jogadores de ambas as equipas: "Injustiça absoluta o vermelho a Camará."

O comentador da Renascença considera que "saiu a fava do jogo" ao médio do Boavista, que "não fez nada para merecer ser expulso".

"Teve um desentendimento com Wendell, na disputa pela bola [após falta], e depois a equipa do Porto caiu-lhe em cima. Houve jogadores de ambas as equipas que tiveram comportamentos mais graves que Camará e, na minha opinião, nenhum merecia ser expulso", atira.

Galeno e Berna tiveram "comportamentos muito mais graves e não viram cartão", reforça o especialista, que também considera "incompreensível" o cartão amarelo a Pepê, que nem esteve envolvido na confusão.