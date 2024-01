Álvaro Pacheco pede Vitória com "nível elevadíssimo" para vencer em Braga

O treinador Álvaro Pacheco disse esta sexta-feira que o Vitória Sport Clube deve apresentar "um nível elevadíssimo" num 'clássico' minhoto com o Sporting de Braga que se pode decidir nos pormenores, referente à 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Quinta classificada, com 29 pontos, a equipa vimaranense quer dar sequência ao crescimento evidenciado em dezembro, mês com três vitórias e um empate, e ambiciona derrotar o vizinho e rival, quarto da tabela, com 32, num "jogo especial para a região do Minho", agendado para sábado.

"Foco-me no nosso crescimento e no que temos de fazer para contrariar as 'armas' do Braga. Temos de estar a um nível elevadíssimo. Temos de mostrar um espírito de conquista muito grande", realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h30, no Estádio Municipal de Braga.

O 'timoneiro' vitoriano mostrou-se convencido de que "o pormenor vai decidir" um embate entre a formação 'preta e branca', com 25 golos marcados e 17 sofridos, e o conjunto arsenalista, que apresenta o melhor ataque do campeonato, com 39 golos, mas também uma defesa mais batida (22 sofridos).

"Vejo o jogo com uma oportunidade no seu todo. O Braga tem mais golos marcados do que nós, mas também mais golos sofridos do que o Vitória. Temos de ser capazes de dominar os momentos [do jogo]. Temos de ser uma equipa compacta sem bola e de chegar o mais rapidamente possível à área adversária", vincou.

Para o técnico, o Vitória não pode deixar que "a emotividade" em torno do 'clássico' minhoto lhe retire o discernimento de "olhar para o jogo, ver onde existem espaços, aproveitá-los e ser capaz de fazer golos" para conquistar os três pontos.

Questionado sobre as eventuais ambições dos bracarenses a lutarem pelo título nacional e dos vimaranenses a apurarem-se pela terceira época consecutiva para as provas da UEFA, Álvaro Pacheco frisou que os jogadores a seu cargo se concentram na filosofia de serem "campeões todos os dias".

O técnico de 52 anos agradeceu também a permanência de Bruno Varela em janeiro, após o guarda-redes de 29 anos rejeitar ser convocado para a Taça das Nações Africanas pela seleção de Cabo Verde, por entender que seria injusto retirar o lugar aos guarda-redes que cumpriram o apuramento para a prova que se disputa na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.

"Foi uma decisão só dele. Isso mostra o caráter dele. É um ser humano fantástico. Fiquei contente por nos ajudar nesta caminhada rumo aos nossos objetivos. É uma peça muito importante, não só por ser capitão, mas pelo que representa dentro do balneário", realçou.

Quanto ao mercado de transferências em curso, Álvaro Pacheco disse estar "em sintonia" com a administração da SAD vitoriana e mostrou-se concentrado em "começar muito bem" 2024, depois de um final de 2023 vitorioso.

O Vitória Sport Clube, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 29 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 32, em desafio marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.