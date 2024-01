Estoril não vai a Alvalade dormir na sombra das vitórias sobre o Porto

O treinador do Estoril garante que a sua equipa não vai a Alvalade, para defrontar o Sporting, agarrado às vitórias sobre o FC Porto.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, Vasco Seabra destaca que, quando o Estoril competiu com equipas do calibre de Porto e Sporting, sentiu sempre que conseguia competir, o que "tem repercussão nos jogos seguintes". Contudo, isso não é fator de relaxamento.

"Não podemos ficar agarrados ao que fizemos e deixar de lado o que temos de fazer, senão não teremos sucesso. Não podemos ficar numa sensação de conforto. Temos de tentar superar o último jogo. A cada jogo, temos de tentar ser melhores que no anterior", frisa.

Proibido pensar no Porto antes do Sporting

O Estoril é "uma equipa ambiciosa", com jogadores "que se automotivam com uma facilidade muito grande" e "muito exigentes". Em Alvalade, terá pela frente "um adversário muito difícil, altamente exigente, com um excelente treinador, muito apetrechado, em excelente momento".

Depois da visita ao Sporting, o Estoril recebe o FC Porto, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Contudo, Vasco Seabra não quer que se desvie o foco: "Temos de nos focar no jogo que temos agora, dar o melhor de nós, dedicarmo-nos ao máximo entregarmo-nos e desfrutar do jogo."

O Sporting-Estoril está marcado para sexta-feira, às 18h45, no Estádio de Alvalade. O encontro da 16.ª jornada do campeonato terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.