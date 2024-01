Boavista e Leixões regularizam situação salarial

A Liga de Clubes confirmou que Boavista e Leixões regularizaram a situação salarial.

Em nota oficial, a Liga explica que "33 sociedades desportivas comprovaram inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro".

O único clube que não cumpriu foi o recém-promovido Lank Vilaverdense, da II Liga. "Para efeitos do previsto no artigo 74 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, informa-se que a Liga Portugal remeteu o assunto para o Conselho de Disciplina da FPF".

Em setembro passado, o clube do Bessa e o Lank já tinham falhado a obrigação de demonstrar a inexistência do mesmo tipo de dívidas, relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Posteriormente, os dois clubes comprovaram a inexistência de dívidas a jogadores e treinadores e ficaram com a situação regularizada