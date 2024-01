Rodrigo Pinho volta a Portugal para jogar no Estrela

O avanado brasileiro Rodrigo Pinho está de regresso a Portugal para jogar no Estrela da Amadora.

O clube lisboeta já anunciou a contratação do ponta de lança de 32 anos, que regressa a Portugal após uma temporada no Coritiba.

Pinho entusiasmou no campeonato estadual com cinco golos apontados, mas perdeu espaço na equipa após a saída do treinador português António Oliveira. Somou apenas 384 minutos no Brasileirão - espalhado por 10 jogos e cinco titularidades - e não marcou qualquer golo.

Regressa a Portugal, onde passou a maior parte da carreira e onde foi bem sucedido. Começpou no Sporting de Braga, em 2015/16, mas foi na ilha da Madeira onde mais se destacou. Foi figura do Marítimo durante quatro épocas e rumou ao Benfica em 2021/22.

Uma grave lesão travou a afirmação do brasileiro nas águias e deixou o clube em janeiro do ano passado.