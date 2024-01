Fábio Veríssimo apita o Arouca-Benfica

Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para apitar o Arouca-Benfica, da 16.ª jornada da I Liga, marcado para as 18h00 de sábado.

O árbitro de 41 anos da Associação de Futebol de Leiria vai apitar o Arouca pela primeira vez esta temporada e esteve no empate do Benfica na visita ao terreno do Moreirense.

Será assistido por Pedro Martins e Hugo Marques. Flávio Duarte será o quarto árbitro e na Cidade do Futebol, o VAR é Tiago Martins.

O Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, com pontapé de saída marcado para as 20h30 de sábado, terá arbitragem de João Pinheiro. O VAR é Hugo Miguel.

Nos restantes jogos de sábado, Nuno Almeida estará no Estrela da Amadora-Vizela e José Bessa no Farense-Gil Vicente.

No domingo, o Rio Ave-Portimonense terá arbitragem de Luís Godinho e Artur Soares Dias estará no Famalicão-Desportivo de Chaves. A jornada termina na segunda-feira, com Ricardo Baixinho a apitar o Moreirense-Casa Pia.

O Conselho de Arbitragem já tinha anunciado que Manuel Oliveira vai apitar dérbi do Bessa entre Boavista e FC Porto e Cláudio Pereira estará no Sporting-Estoril Praia.

Sporting CP-Estoril Praia

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e André Almeida

4º árbitro: Tiago Neves

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Boavista FC-FC Porto

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4º árbitro: David Silva

VAR: Rui Costa

AVAR: Sérgio Jesus

CF Estrela-FC Vizela

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luís Costa

SC Farense-Gil Vicente FC

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Sérgio Jesus

FC Arouca-SL Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

SC Braga-Vitória SC

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Vasco Marques

Rio Ave FC-Portimonense SC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Gonçalo Freire

FC Famalicão-GD Chaves

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

Moreirense FC-Casa Pia AC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Paulo Brás e Diogo Pereira

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes