O Rio Ave oficializa a contratação do avançado Aziz.

O jogador, de 25 anos, está de regresso a Vila do Conde e é a primeira contratação do clube depois do castigo da FIFA, que impedia reforços.

Aziz terminou o seu contrato de empréstimo aos chineses do Wuhan Three Towns.

O avançado já treinou às ordens de Luís Freire.

O Rio Ave é 16.º classificado na I Liga, com 12 pontos.