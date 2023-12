Paulo Sérgio. Árbitro "confirmou que sabe que é canto, que errou"

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, elogia os seus jogadores contra o Sporting e deixa críticas à equipa de arbitragem.

"Há dois momentos chatos. Todos nós podemos errar. Somos humanos, mas discordo do amarelo ao Neto no primeiro tempo, pois parece-me que é vermelho. Porque atinge brutalmente o Gonçalo na zona do joelho. E depois é o lance que antecede o golo do Sporting, que é claramente canto. Estamos a falar, enquanto o Adán é assistido. É pena que quatro pessoas no terreno e o VAR não tenham visto. Aliás, o Manuel [Oliveira] confirmou que sabe que é canto, que errou. Eu aceito o erro dele. Não é por aí, mas é pena”, disse o técnico.

Já sobre o jogo, Paulo Sérgio referiu: “Cometemos muitos poucos erros hoje. Fica um amargo de boca. Tivemos muitas saídas comprometedoras. O Sporting foi mais feliz e, nas duas bolas em que o Hélio estava isolado e esta do Carlinhos, poderíamos ter levado daqui um ponto”.

A fechar um desejo: “Quero levar esta atitude para a segunda volta”.

O Sporting venceu o Portimonense, por 2-1.