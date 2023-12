Moreno. "Já vi bem e parece penálti"

O treinador do D. Chaves, Moreno, diz que “esperava mais da equipa com bola”, mesmo contra o FC Porto.

“Fica a sensação de que podíamos ter levado algo mais daqui. Criámos duas oportunidades na ponta final que podiam ter dado outro resultado”, refere.

Na sala de impresa do Dragão, Moreno acrescenta: “E o último lance do jogo é muito duvidoso e não estou de cabeça quente, digo-o depois de o ter analisado. Já vi bem e parece penálti. Mas as vitórias morais nada dão às equipas”.

Questionado sobre se o 1-1 seria mais justo, o técnico flaviense diz: “Pelo que o FC Porto fez, pela posse que teve, pelos ataques que somou, não”.

“Mas a pressão final era a nossa estratégia para os últimos dez minutos e não conseguimos. Nada a apontar à entrega e profissionalismo do meu grupo, mas com bola fica a sensação de que podíamos ter feito mais”.

O FC Porto derrotou o Chaves, por 1-0, golo de João Mário.