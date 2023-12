Gil Vicente regressa às vitórias e agrava crise do Boavista

O Gil Vicente derrotou o Boavista, por 1-0, em partida da jornada 15 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Murilo, de grande penalidade, aos 64 minutos.

Os galos estão, assim, de regresso aos triunfos sete jogos depois.

Já os axadrezados, que têm tido problemas financeiros para garantir salários em dia, estão ainda pior e aumentam para 10 as partidas sem a vitória.

Com esta vitória, o Gil Vicente sobe provisoriamente ao 14.º lugar, com 15 pontos, três acima da zona de despromoção e a um do Boavista, que está em 13.º.



Veja o resumo da partida: