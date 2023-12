João Pedro Sousa: "O 2-0 é o momento-chave e o 3-0 é muito pesado"

O treinador do Famalicão considera que o 2-0 do Benfica foi o momento que decidiu a derrota dos minhotos no Estádio da Luz.

Em declarações à BTV, após a partida, que o Famalicão perdeu por 3-0, João Pedro Sousa refere que a primeira parte foi "equilibrada, mas foi curto", e mostra-se satisfeito com a segunda, na procura do empate. Contudo, o 2-0 surgiu no final e ditou um resultado "muito pesado".

"A segunda parte foi diferente, reagimos, levámos o jogo para perto da baliza do Benfica. Controlámos o jogo do Benfica, mas depois sofremos o segundo golo, que é o momento-chave do jogo. Estávamos bem e o 3-0 é muito pesado para o jogo que foi. Se o jogo fosse só a segunda parte, dizia que merecíamos outro resultado. Na primeira parte podíamos ter feito melhor, mas mérito para o Benfica também", reconhece.

João Pedro Sousa admite que "falta eficácia" ao Famalicão.

"A responsabilidade é minha. O jogo está a sair, mas temos acertado nos ferros, nos guarda-redes, menos na baliza", lamenta o técnico.