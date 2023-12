Boavista paga salários em atraso, mas "dois meses em falta não mata ninguém"

O presidente do Boavista garante que os salários em atraso ficam pagos aos jogadores esta sexta-feira, apesar de considerar que "dois meses em falta não mata ninguém".

Em conferência de imprensa, Vítor Murta deixa uma garantia: "Hoje [esta sexta-feira], os salários dos jogadores ficam totalmente regularizados. Ficam com os salários de outubro e novembro pagos."

O presidente do Boavista assegura que "há mais clubes com salários em atraso" e que a diferença é que o seu "assumiu a verdade": "Ao contrário de muitos clubes, o Boavista não pôs os seus jogadores a assinar documentos em como têm os salários em dia."

"Dois meses de salário em falta não mata ninguém. O Rio Ave também assumiu publicamente que tinha dois salários em falta. (...) Aqui ninguém está morto, ninguém precisa de ser reanimado. Estamos vivos e bem vivos", acrescenta.

Greves? "Funcionários e jogadores são pessoas dignas"

Além da resolução "total" dos salários dos jogadores, Murta promete que os salários dos funcionários também serão "parcialmente" resolvidos. Além disso, acredita que, a curto prazo, tudo estará regularizado.

O presidente do Boavista desmente, por outro lado, que alguém no clube tenha feito greve, porque todos são "profissionais dignos".

"Os funcionários e os jogadores do Boavista nunca fizeram greve. São pessoas dignas. Com dificuldades, mas dignos. Temos dificuldades, mas quem não as tem? Se não começarmos a olhar para o futebol como tem de ser, as dificuldades vão aumentar para todos", atira Vítor Murta.