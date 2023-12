Arouca goleia na Reboleira

O Arouca goleou, fora, o Estrela da Amadora, por 4-1, em partida da jornada 15 da liga portuguesa.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Kialonda Gaspar, de cabeça, mas os visitantes empataram ainda na primeira parte por Mujica.

No segundo tempo, o equilíbrio desapareceu quando o guarda-redes Wagner num lance insólito atingiu o avançado Mujica na área e foi expulso.

Na conversão da grande penalidade, o estreante Edmilson defendeu o remate de Cristo.

No entanto, o momento de glória foi efémero. No lance seguinte, o mesmo guarda-redes foi mal batido no tento de Jason.

Javi Moreno e Bukia também marcaram e ampliaram o marcador.

Com este triunfo, o Arouca sobe a nono, com 16 pontos (três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos). Já o Estrela mantém os mesmos 16.

