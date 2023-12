'Final-four’ da Taça da Liga com todos os jogos às 19:45

Os jogos da 'final four' da Taça da Liga de futebol vão começar todos às 19:45, com o Sporting de Braga-Sporting a abrir, em 23 de janeiro, e o Benfica-Estoril Praia no dia seguinte.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou hoje os horários das meias-finais e final da Taça da Liga, que vão ser disputados a partir das 19:45 no Estádio Municipal de Leiria.

Na primeira meia-final, agendada para terça-feira, dia 23 de janeiro, o Sporting de Braga e o Sporting vão lutar por um lugar na final, enquanto na quarta-feira, dia 24, será a vez de Benfica e Estoril Praia tentarem chegar ao jogo decisivo.

Os vencedores de cada meia-final têm encontro marcado na final, agendada para sábado, 27 de janeiro, no Estádio Municipal de Leiria.

As quatro equipas ainda em competição procuram suceder ao FC Porto, atual detentor do troféu, que não conseguiu o apuramento para a fase decisiva.

Programa da 'final four' da Taça da Liga, disputada no Estádio Municipal de Leiria:

Meias-Finais:

- Terça-feira, 23 jan:

Sporting de Braga -- Sporting, 19:45

- Quarta-feira, 24 jan:

Benfica -- Estoril Praia, 19:45

Final:

- Sábado, 27 jan:

Sporting de Braga/Sporting -- Benfica/Estoril Praia, 19:45